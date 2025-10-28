Общинският съвет единодушно подкрепи предложението на Община Бургас да инвестира в развитието на спорта в града. Администрацията ще кандидатства с проект по Националната програма за споделено финансиране на проекти към Министерството на младежта и спорта за модернизиране на спортен център „Славейков“.



Предвижда се да бъдат извършени следните дейности и подобрения в спортния комплекс през следващите години: подмяна на старите прожектори с нови, енергоспестяващи LED осветители, ремонт на сектора за висок скок, ремонт на пътеката за засилване, обновяване на сектора за тласкане на гюле, ремонт на лекоатлетическата писта, доставка и монтаж на професионални уреди за лека атлетика.



Изпълнението на дейностите ще допринесе за подобряване на условията за тренировки и провеждането на състезания. Ще се осигурят повече възможности за спорт и активен начин на живот на гражданите.