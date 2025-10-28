В Международния ден на Черно море – 31 октомври, Природонаучен музей при РИМ – Бургас ще представи изложбата „Черно море – уникално и непознато“. 7 табла ще запознаят посетителите с някои не толкова известни факти, свързани с нашето море и крайбрежие, подкрепени от научни данни, артистични диаграми и фотографии.

Показани са 3D макет на дъното на морето, както и възстановка на останките от османски дървен кораб, открити на дълбочина 300 м. Експонирани са скални образци, чието разрушаване се свързва с произхода на пясъците по нашите брегове.

С изложбата се обръща внимание на обществото към проблемите на Черноморския басейн и начините за неговото опазване като една от най-уязвимите морски екосистеми в света.