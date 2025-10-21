Индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 49- годишен бургазлия, след употреба на алкохол, катастрофира самостоятелно, като водачът е падна на пътното платно. Инцидентът е станал в понеделник около 20.36 ч. в района до бл. 57 в ж-к «Меден Рудник». Мъжът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът отчел - 2,40 промила. Прегледан е от медицински екип на болница «Сърце и мозък», като е констатирано, че е с контузия на главата, без опасност за живота. Отказал е хоспитализация и е освободен за домашно лечение.