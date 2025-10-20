Пробите и на тримата младежи, които загинаха при катастрофа край Созопол в нощта срещу събота, са отрицателни, съобщиха от полицията в Бургас. Очакват се резултатите от пробите за наркотици, които са изпратени в София, за да се обработват там.

Никой от близките на Йордан, който е бил зад волана във фаталната нощ, не се усъмни, че момчето е възможно да е било пияно. Приятелите му го описват като младеж, който нито е пушил, нито е пиел алкохол. Дори на тържество по повод рождения си ден е отворил една бира, която не е изпил.



Снимка: БГНЕС