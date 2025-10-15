Служители от Второ Районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил «Ситроен С 3», с бургаска регистрация, в района на бул. «Стефан Стамболов» в посока ул. «Янко Комитов». Водачът се опитал да осуети проверката, несъобразявайки се с полицейските разпореждания. Последното от тях било шофьорът да изгаси двигателя и да излезе от автомобила, като е предупреден, че ако не се съобрази, ще бъде използвана физическа сила и помощни средства за задържането му. Водачът отново не се съобразил, като е изведен насилствено от купето – установено е, че това е 27- годишен бургазлия, който отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Извършено е претърсване на автомобила / намерена е суха тревна маса / канабис/ с тегло около 1 грам/. Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.