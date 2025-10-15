От днес Националната тол система ще претегля в движение пътните превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона.

Прилагането ѝ започва от днес чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване. Претеглянето ще се осъществява автоматично.





„Към момента са сертифицирани 10 от близо 100 планирани устройства. Сензорите в асфалта работят в синхрон с камерите – при установено превишаване на допустимата маса камерата заснема камиона и се генерира електронен акт. Нарушителят може да бъде засечен и санкциониран в рамките на един час, докато се движи по републиканската пътна мрежа. Това е значителен напредък за опазването на пътищата“, коментира във вторник министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Системата „претегляне в движение“ има за цел да намали износването на пътната настилка и да подобри пътната безопасност, като ограничи преминаването на претоварени камиони. Предстои разширяване на обхвата ѝ до всички предвидени контролнопропускателни пунктове из страната.