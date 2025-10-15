Народните представители от ПП ГЕРБ – Бургаска област – Андрей Рунчев, Галя Василева и Станислав Губеров – канят граждани и симпатизанти на открити срещи в Бургас, Айтос и Созопол.
В рамките на разговорите ще бъдат обсъдени актуалната политическа обстановка и приоритетите пред региона, като народните представители ще приемат въпроси, мнения и сигнали от гражданите.
15:30 ч. – Бургас
С участието на: Андрей Рунчев, Галя Василева, Станислав Губеров и
общински съветници от ГЕРБ
Място: заседателната зала в офиса на ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти“ №5
18:00 ч. – Айтос
С участието на: Андрей Рунчев, Галя Василева, общинско ръководство и
общински съветници от ГЕРБ
Място: Офиса на ГЕРБ
18:00 ч. – Созопол
С участието на: Станислав Губеров, общинско ръководство и общински
съветници от ГЕРБ
Място: Офиса на ГЕРБ
