Поради интензивния трафик от понеделник до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. На четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София.

През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.

Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/.

При промяната в организацията на движение, тежкотоварните превозни средства могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за София – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до п. в. „Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ „Марица“ до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ до Бургас.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



По АМ „Хемус“ продължава ремонтът в участъка от км 0 до км 8 в посока София, като движението се осъществява двупосочно платното за Варна, при ограничение на скоростта до 50 км/ч. В дните неделя и понеделник трафикът се променя по следния начин:



В неделя от 15 ч. до 20 ч. ще има две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна“.



В понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. ще се обособят две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна“.



В другите делнични дни трафикът преминава двупосочно в платното за Варна, в което има обособена една лента за трафика към София и една лента за пътуващите към Варна.



Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за повишаване безопасността на движение и регулиране на трафика.



Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Поради това е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.