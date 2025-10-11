Две трети от лекарите у нас са били жертва на агресивни пациенти или техни близки на работното си място. Над половината от лекарите -56% споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а 7% заявяват, че са ставали жертва на физическа агресия.

Тревожните данни на социологическа агенция „Тренд“ бяха представени по време на форум, организиран от Българския лекарски съюз: „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, част от Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #ПребориГнева.

Според проучването 41% от българите споделят мнението, че в някои случаи лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия.

На форума присъстваха ръководството на БЛС, доц. Силви Кирилов – министър на здравеопазването, г-н Тони Тодоров – зам.-министър на вътрешните работи, доц. Петко Стефановски – управител на НЗОК, както и представители на съсловни и партньорски организации и лекари от цялата страна. Специален акцент бе дискусионният панел, модериран от Гергана Венкова – репортер на bTV. В него участие взеха: Боряна Калейн – състезателка по художествена гимнастика, сребърна олимпийска медалистка от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и носителка на редица международни отличия; Ралица Паскалева и Павел Николов – водещи на седмия сезон на „Игри на волята“; Лазар Радков – доброволец, фитнес инструктор и парамедик, основател на инициативата „Капачки за бъдеще“.

Над 2000 лекари са ставали жертва на физическа агресия от пациенти, съобщи политологът Димитър Ганев. Попитани колко често се сблъскват с агресия над пациенти, 75% от лекарите отговарят, че са се сблъсквали често, понякога или рядко. Само една четвърт от тях казват, че не са се сблъсквали никога. Общо 56% от запитаните са ставали жертва на вербална агресия по време на работа.

“Близо две трети от лекарите смятат, че агресията спрямо тях може да влоши качеството на грижата за пациента, което е съвсем логично“, коментира Димитър Ганев. На въпрос коя е основната причина за агресията, лекарите поставят липсата на уважение към тях, емоционалния стрес сред пациентите, на трето място се нарежда употребата на алкохол и наркотици сред пациенти.

В същото време за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала 8 производства за причиняване на телесна повреда на медици, съобщи председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни от Главна прокуратура.

Той припомни, че:

през 2022 г. случаите са били 13, а наложените наказания – 17, включително 4 ефективни присъди;

през 2023 г. производствата са нараснали до 16;

през 2024 г. те намаляват до 10.

По данни на МВР, през 2023 г. са регистрирани 96 престъпления за нападения над медици, а през 2024 г. – 99. От началото на 2025 г. до 10 септември случаите вече са 75, съобщи зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Д-р Брънзалов подчерта, че институциите и съсловните организации трябва да работят съвместно за справяне с агресията над медиците и увери, че МВР е ангажирано с каузата за тяхната защита.

За да бъде очертана пълната картина на форума беше направен и разрез на нагласите в обществото по темата за агресията срещу медици. „20% от анкетираните заявяват, че са били свидетели на вербална агресия към лекари – еквивалент на около 1,1 млн. души. Свидетели на физическа агресия са 7% от българите, или приблизително 385 хил. души“, посочи Димитър Ганев. В същото време обществото поставя високи изисквания към лекарите:

83% очакват безпогрешни решения;

80% смятат, че лекарите трябва винаги да са на разположение и да реагират незабавно;

близо 80% настояват за незабавни решения дори при сложни случаи;

48% очакват лекарите да жертват личното си време в полза на пациентите.



Актрисата и водеща Ралица Паскалева подчерта, че „лекар не е само професия, а специална мисия“. Тя допълни, че медиците не са роботи и понякога претоварването по време на работа се бърка с безразличие, а „доверието е първата стъпка към едно успешно лечение“. Според нейния колега Павел Николов, комуникацията е ключът към изграждането на взаимно доверие и начин за справяне с агресията.

Боряна Калейн разказа лична история от спортната си кариера, когато лекари са проявили съпричастност към нейното страдание при заболяване, което я е лишило от участие в състезание. „Тази човешка подкрепа ме докосна дълбоко“, каза Калейн и добави, че много нейни близки лекари са изключително претоварени, което също е проблем.

Според Лазар Радков сред възможните решения за намаляване на агресията са въвеждането на ясни протоколи за комуникация с пациентите и методи за справяне със стреса в ежедневната работа.

Министърът на здравеопазването доц. д-р. Силви Кирилов заяви, че уважението към лекаря е уважение към живота. Няма оправдание за агресията, каза Кирилов. По думите му въпреки стресовите ситуации, в които може да изпадне човек, той трябва да не се поддава на агресия.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. Петко Стефановски осъди категорично всички форми на агресия и посегателство срещу медици и допълни, че лекар трудно се възстановява след проявена агресия срещу него и дори вербалното насилие оказва влияние върху психиката.

Форумът завърши с обявяването на поредната инициатива на БЛС част от Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #ПребориГнева. „От края на тази година започваме нова инициатива: лекари ще посещават часове на класа в училища в цялата страна“ обяви д-р Брънзалов. В рамките на инициативата лекари ще разказват на учениците за професията си, за смисъла и отговорността да си лекар, ще разговарят открито и честно за предизвикателствата, завърши д-р Брънзалов.

