Започнаха вече да се подават заявления за помощи в „Царево“. Имаме вече близо 30 заявления за около 24 часа, нашите служители вече са на терен и обикалят. 1914 лв. могат да поучават домакинствата, още 3000 лева могат да се вземат, ако това е единствено жилище, и още 2500 лв. за унищожена покъщина – сумарно става 7500 лв. Трябва обаче да има Акт 16, не да е построено нещо незаконно и след това да се иска помощ от държавата. Това заяви пред bTV Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

„Искаме по европейските програми да направим така, че да дадем пари на местната власт, за да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, сухи реки, където е необходимо. Същото нещо е и за боклука. Разбира се, ние не можем да изчистим това, което става в София“, подчерта той.

„9 месеца вече е този кабинет. Всички говориха, че няма да намерим пари за пенсиите по швейцарското правило, но ги намерихме. Приключи програмата за топлия обяд, средствата ги намерихме и продължава да има топъл обяд. Грижа в дома – приключи на 31 декември миналата година, някой да е разбрал? Екипът се справя и намира средства“, обобщи министърът.

„Предлагаме втората година майчинство да станат 1100 лв. Връщаме 50% от тези 780 в., ако майката се върне на работа, а сега искаме това да стане 75%, защото така стимулираме тя да се върне на работа, стимулираме икономиката с млади хора“, каза още Гуцанов

Той подчерта, че у нас има близо 800 000 ТЕЛК-а: „Странно е. Толкова ли сме болни като нация? Не ми се вижда логично.”