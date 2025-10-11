Приключва днес ремонтът в платното за Бургас на 8 километър от автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик - между 90-ти и 98-ми километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно, като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София. Работата в участъка продължава в платното за София. От започването на строителните работи на 24 септември екипите на поддържащото дружество работят ежедневно с максимална мобилизация, за да завършат планираните дейности, колкото се може по-бързо, и да не се затруднява пътуването на гражданите, посочват от АПИ.

В момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от магистралата и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има на 9-километров участък между 24-ти и 33-ти километър, в област Сливен се ремонтират 11 километра между 262-ти и 273-ти километър, а от 9 октомври започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-ми и 218-ти километър. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение, посочват още от АПИ. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208-ми километър. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от магистралата към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от пътен възел „Чирпан Изток“ (км 184+709) по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

На 9 октомври започна ремонт на платното в посока Бургас област Стара Загора от 208 до 218 км на автомагистралата.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.