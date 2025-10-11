Случаите на атипични пневмонии рязко се увеличават. Последните пациенти лекувани в УМБАЛ - Бургас са били две момчета на 3 и 7 години и момиче на 17 години. Педиатрите във Второ детско отделение на държавната болница коментират, че броят на атипичните пневмонии тази есен е значително по-висок, защото в повечето случаи децата се лекуват у дома, но без успех, и след това постъпват в болница.

„Атипичната пневмония се различава от вирусната и бактериалната, защото причинителят ѝ не принадлежи към нито една от тези групи. Той се открива чрез специални тестове и се лекува по специфичен начин. Когато диагнозата е правилна, подобрението настъпва бързо“, обясни д-р Хрипсиме Каспарян, специалист по детски болести и началник на Второ детско отделение.

Заболяването започва с хрема, кашлица, висока температура, затруднено дишане и болки в гърдите. Родителите дават антибиотици, пробват да излекуват децата с инхалации, но когато в продължение на седмица няма резултат, разбират, че става дума за сериозно заболяване, коментишрат лекарите.

Според медиците, атипичните пневмонии се срещат все по-често и могат да достигнат до 20–40% от всички случаи на пневмонии при деца, особено в училищна възраст. В детските колективи може да се стигне до локални огнища на заболяването. Заболяването се диагностицира трудно, защото прилича на много други инфекции, но специфичен тест може да открие причинителя. Ако се открие навреме, лечението може да се провежда и у дома.