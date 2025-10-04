Възстановено е движението през прохода "Петрохан" за автомобили до 12 т.

Той беше затворен вчера сутринта, като се наложи да бъдат мобилизирани хора от горските стопанства, които да почистват пътя от клони по пътя.

Тежкият и мокър сняг, натрупал се върху листата на дърветата в прохода "Петрохан", доведе до счупването на клони. От вчера сутринта в 7.30 часа "Петрохан" беше затворен.

Екипи на пътноподдържащата фирма изчистиха над 30 сантиметровата снежна покривка от пътното платно. От пътя, и в близост до него, са премахнати големи количества паднали клони и дървета.