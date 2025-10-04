По думите на кмета на Царево Марин Киров наблюдаваната водна стихия е била по-силна от бедствието, което връхлетя градчето през 2023 година. “Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”, добави кметът.

“Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена два пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, добави пред bTV Киров.

По думите му щетите са около 50 млн. лв. като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие – обекти, които бяха пострадали, но вече са напълно компроментирани.

Ден преди бедствието от пожарната подсилват дежурните екипи.

“Бяхме подготвени, бяха подсилени дежурствата още предишния ден, щабът работеше. Вчера в края на деня отчетохме 14 повиквания, като рисковите бяха по-малко, в самото начало. Организационно не бих казал, че имаме пропуски, това са нашите възможности“, каза началникът на пожарната в Царево гл. инсп. Кирил Киряков.