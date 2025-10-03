Община Бургас, в партньорство с BG Бъди Активен, реализира поредица от инициативи по проект „Подмлади града“, които ангажираха деца, ученици и възрастни жители в създаването на по-добра, по-здравословна и екологична градска среда.

Ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ се включиха в архитектурно ателие, което започна с вдъхновяваща лекция за ‘placemaking’/местоправене/ от Ласка Ненова, основател на BG Бъди Активен. Учениците научиха повече за това как от ‘пространство’ се създава ‘място’ и как могат да допринесат за подобряване на градската среда чрез своите знания, умения и активно включване.

В последвалата практическа част учениците работиха по темата за трансформация на младежки пространства в централната градска част, като техни ментори бяха арх. Деси Стоянова, арх. Иван Пеев, арх. Михаил Михов и арх. Соня Калчева. Арх. Деси Стоянова не само насочваше младите участници в процеса, но и представи различни примери в духа на новия европейски Баухаус и съвременното градско планиране, които показват как чрез креативни и устойчиви решения пространствата могат да се превърнат в по-привлекателни и достъпни за всички.

Младите хора имаха възможност да предложат свои идеи за развитие на градската среда и да придобият практически умения при посещението на ферма за пермакултура Биотифул, където научиха повече за създаването и стопанисването на общностни градини.

Младите участници приложиха на практика своите знания и идеи, като работиха върху концепции за обновяване на градски пространства. Сред предложенията се откроиха идеи за богата зеленина, открити зони за изкуство и кино на открито, както и уютни пространства за творчески и спортни дейности и общуване. Особено интересен акцент бе включването на уличните животни в средата – чрез създаването на специални кътове и решения, които да осигурят тяхното присъствие и грижа, като същевременно направят съжителството с тях по-хармонично и приятелско.

Паралелно с архитектурното ателие в Експозиционен център „Флора“ се проведе събитие, насочено към хората в третата възраст. В рамките на програмата те се включиха в лекции по здравословно хранене и упражнения за поддържане на добро физическо състояние. В заниманията се включиха и деца от детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“, което създаде атмосфера на споделено преживяване между поколенията и насърчи активния начин на живот. Дейностите допринесоха за укрепване на връзките между поколенията, насърчиха младежката активност и поставиха акцент върху съвместната грижа за устойчивото развитие на Бургас. Всички участници получиха сертификати за своето включване.

Инициативата се проведе в рамките на проект „Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателства към качеството на живот и здравето на общността“, RELAUNCHTOWIN № EUI01-097, одобрен за финансиране от Европейската инициатива за градовете.