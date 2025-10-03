Бургаският филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ откри академичната 2025–2026 година с две нови бакалавърски програми с изучаване на японски и китайски език и с разширена учебна база в новата си локация – многофункционален комплекс Central Park Бургас.



Първите думи на церемонията прозвучаха от студентката Моника Бахарова, втори курс, специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ във филиала. Тя обърна празника към новоприетите си колеги с емоционално обръщение: „Напомням ви, че като част от първите випуски на Филиал Бургас наша мисия е да обогатяваме и да се грижим за студентската общност в града, която расте с всяка изминала година и става все по-цветна“ и призова колегите си да носят името на университета с гордост.



Церемонията бе открита от ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, кметът на Община Бургас Димитър Николов и директора на филиала доц. Георги Бърдаров. Сред гостите бяха и областният управител Владимир Крумов, представители на академичното ръководство, преподаватели и студенти, представители на академичната общност от град Бургас.



Проф. Вълчев подчерта, че започва политика по засилено и разширено присъствие на филиала в Бургас, защото това ще подпомогне общественото и икономическо развитие на целия Черноморски регион.

„Това е дълг, който ние трябва да изпълняваме последователно. В следващите години ще започне регулярно проучване на интересите на младите хора, съвместно с Община Бургас, така че висшите училища да могат да бъдат припознати от много млади хора и да допринесат за възхода на региона.“ – каза проф. Вълчев и пожела на студентите да бъдат горди носители на традициите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.



В обръщението си към студентите и академичния състав на университета кметът Димитър Николов благодари на висшите учебни заведения в Бургас за съвместните усилия и за партньорството, което отрежда на града значимо място в образователния живот на страната.

„С удоволствие виждам, че броят на специалностите и студентите във филиала се увеличава. За да се развиваме и привличаме все по-интересни специалности, тази година стартирахме изграждането на студентски кампус. Надявам се на успешна реализация на този нов проект!“ – допълни той.



По време на церемонията дипломанти от изнесените магистърски програми на Геолого-географския факултет, Симеон Кънев и Георги Сакалиев, представиха накратко своите тези, част от дипломните им работи, посветени на развитието и потенциала на Бургас. Техните изследвания показаха, че филиалът вече е активен участник в анализа и планирането на развитието на града и работи активно за неговия просперитет.

„Нашата отговорност е да защитим името и марката Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ в Бургас и да докажем, че тук се предлага образование на най-високо ниво,“ - каза доц. Георги Бърдаров, директор на филиала.

„Същевременно сме призвани да подкрепим община Бургас в усилията ѝ да развива града, да създава повече възможности за младите хора и да променя демографската картина в полза на бъдещето. На студентите пожелавам да мечтаят смело и да не позволят на никого да им отнема мечтите и бъдещето.“ – допълни той.



Посланикът на Китайската народна република в Република България Дай Цинли изпрати своите благопожелания с поздравителен адрес.



Обща снимка на първокурсници и академичния състав даде финал на церемонията по откриване на академичната учебна 2025–2026 година.