Община Царево поиска съдействие от военните заради усложнената обстановка, причинена от проливни валежи, довели до наводнения и обявяване на бедствено положение на територията на цялата община.

Отправено е искане към военните за контролирано взривяване на устието на река Велека, с цел ускорено оттичане на водата и предотвратяване на допълнителни наводнения.

Над 410 литра дъжд на кв. м са паднали в село Изгрев и 225 л/кв. м в град Царево, което е причинило мащабни разрушения на пътна инфраструктура, наводняване на домове и частни обекти. Най-сериозно пострадал е районът между с. Изгрев и град Царево – по трасето на

Движението към. с. Синеморец и с. Резово също е ограничено. Пътят Царево – Бургас остава отворен. Всички нуждаещи се са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.

След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци. / БТА