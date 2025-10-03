Щабът към Министерството на вътрешните работи се събра на спешно заседание заради усложнената метеорологична обстановка в страната.

„В три области – Бургас, Монтана и Перник – в някои общини вече има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше задействан планът при бедствия по точка „наводнения““, съобщи зам.-министърът на МВР Тони Тодоров.

По думите му е потвърдена информацията за един загинал човек, който се е намирал в подземно помещение на работното си място и не е бил уведомен за развиващата се опасна ситуация.

Тодоров уточни още, че продължава издирването на един работник – багерист, в района на „Елените“, където наводнението нанесе тежки поражения.