Един човек е загинал в курортно селище "Елените". Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет. Той допълни, че в 11:42 часа е била задействана системата BG-ALERT за курортното селище, тъй като се е очаквало слизане на вода в три-четири сухи дерета, което ще причини щети.

След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, при обход на пристигналите на място служители на противопожарната служба е намерено тялото на един мъж. Той се е удавил в подземен гараж на една от сградите в селището. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи, уточниха от пресслужбата на областната администрация.

Шест жени са евакуирани от ваканционно селище Елените в община Несебър до момента, съобщиха още от областната администрация в Бургас. Три от тях са от Полша. На този етап високопроходимата техника трудно достигат до наводнените постройки в някои райони. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени екипи от Несебър и Поморие. На място са водолази, както и специализирана амфибия, включително от Варна.

От 00:00 часа до момента в МВР са постъпили 180 сигнала, свързани с лошото време.