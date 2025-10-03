Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха за БТА от пресцентъра на управата.

За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението. Към Елените пътува и областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Към селището пътуват 10 противопожарни екипа, тежка техника, екипи на "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията, съобщава БТА.

На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета.

Кметът на Свети Влас Иван Николов каза за БТА, че обстановката на място е изключително тежка.