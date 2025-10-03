Бързият влак София - Петрич е прегазил 72-годишен мъж от с. Мощанец в благоевградския квартал "Струмско", съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 18:55 ч. на 2 октомври на жп линията под моста на ПП 1 Е-79.
По случая се води разследване.
