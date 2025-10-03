Обявен е жълт и оранжев код за значителни валежи в цяла България за днес (3 октомври), става ясно от картата на НИМХ за опасни явления.

Обявен е оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг в северните и централните части на страната, и дъжд, и силен вятър в източните части. В 8 области на Западна и Североизточна България е обявен жълт код за обилни валежи от дъжд и мокър сняг в западните части, а в Силистра и Добрич от дъжд и силен вятър.

Министерството на околната среда и водите предупредиха, че предстоят дни с опасно време. Бъдете внимателни и следете прогнозата, посъветваха от МОСВ. На Много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си.

В края на днешния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Температурите ще са с малък денонощен ход: минималните в повечето места – между 4° и 9°, по високите полета на Западна България и Предбалкана – с 2°-3° по-ниски, за София – около 2°, максималните – между 6° и 11°, за София - около 5°.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

В събота в централните и източните райони от страната ще се задържи облачно с валежи, но вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са от 1° до 6°, по-високи по морския бряг, а максималните ще са предимно между 13° и 18°.

В неделя над цялата страна облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър и сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат слабо.