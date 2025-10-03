Обявено е бедствено положение на територията на община Царево след провеждане на спешно заседание на Общинския кризисен щаб. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, посочват от общината.

Днес ще бъде и неучебен ден за училищата и детските градини. Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза пред NOVA кметът на Царево Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

"Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътят от Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец. Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

"Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания", посочват от общината.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище. Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

„Очаква се да се активира системата BG-Alert, за да се уведомят гражданите да не излизат навън и да не предприемат рискови пътувания в община Царево. Там има закъсали шофьори на пътя, които също се евакуират. В Бургас отводняваме административни сгради и приземни етажи на болници и училища”, заяви още инсп. Райчев.