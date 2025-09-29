На 5 октомври (неделя), в 11:00 часа, в Конферентната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека – Бургас, ще се проведе тържествената церемония по връчване на Почетния знак „Поп Георги Джелебов“.

Събитието, организирано от Жени ГЕРБ – Бургас, е част от традицията на организацията да отдава почит и признание към незабравимите учители на Бургаска област — хората, които през целия си професионален път са възпитавали поколения в знание, ценности и духовност.

Почетният знак „Поп Георги Джелебов“ носи името на бележития български духовник, просветител и родолюбец, посветил живота си на просветата и духовното израстване на народа. Отличието е символ на признателност към онези, които пазят светлината на знанието жива и предават искрата ѝ на новите поколения.

На церемонията ще бъдат удостоени учители-ветерани от цялата област, като знак на уважение и благодарност за тяхната отдаденост.

Почетните знаци ще бъдат връчени лично от кмета на Бургас Димитър Николов.

Организаторите канят всички, които ценят и уважават труда на българския учител, да се присъединят към това вдъхновяващо събитие и заедно да кажат едно голямо „Благодаря!“ на хората, които ни показаха пътя към знанието.