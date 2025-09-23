Дезинфекционна станция – Бургас ще извърши имагоцидни обработки срещу комари. Дейностите се налагат поради високата популация на този вид насекоми и големият брой на сигналите, подадени от жителите на Бургас.

Г Р А Ф И К

ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ

студен/топъл аерозол

Места, подлежащи на обработка: паркове и градини, биотопни зони

Период на извършване на дейностите - от 23.09.2025 г. до 30.09.2025 г.

23.09.2025 г. - Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро”;

24.09.2025 г. - парк „Славейков” /до „Билла“/, парк „Св. Троица” в ж.к. „Славейков“, ж.к. „Славейков“;

25.09.2025 г. - паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“ , ж.к. „Изгрев“;

26.09.2025 г. - Приморски парк и парк „Езеро“;

29.09.2025 г. - градини в ж.к. „Лазур“, ж.к. „Възраждане“, ЦГЧ и ж.к. „Зорница“, кв. „Долно езерово“;

30.09.2025 г. - парк „Минерални бани“ – „Ветрен“, биотопни зони кв. „Ветрен“.

Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа.

Дезинфекционна станция - Бургас ЕООД си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и други.