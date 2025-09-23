През 2024 г. младите хора в ЕС са напуснали дома на родителите си на средна възраст от 26,2 години, което е лек спад спрямо 26,3 години през предходната година, отчита Евростат.



От 2002 г. насам тази средна възраст се колебае леко между най-ниската отчетена средна възраст - 26,1 години през 2019 г. и най-високата - 26,8 години през 2006 г.



Най-високата средна възраст на напускане на дома на родителите си, от 30 години и нагоре, е регистрирана в Хърватия (31,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години), Италия (30,1 години) и Испания (30 години).

През 2024 г. България бе на девета позиция, със средна възраст от 28,2 години. Това е спад спрямо отчетените през 2023 г. средна възраст от 30 години, когато страната ни делеше четвъртото място по този показател съвместно с Италия. През 2022 г. пък България е била отново на четвърто място по този показател заедно с Испания (средно на 30,3 г.).



За сметка на това най-ниската средна възраст, под 23 години, е отчетена във Финландия (21,4 години), Дания (21,7 години) и Швеция (21,9 години).

През 2024 г. 9,7 на сто от младите хора на възраст между 15 и 29 години в ЕС са живели в домакинства, които са изразходвали 40 на сто или повече от разполагаемия си доход за разходи за обслужване на жилището си (процент на свръхнатовареност с разходите за жилища), докато същият дял за цялото население в ЕС е бил 8,2 на сто.

През 2024 г. сред страните от ЕС е имало значителни разлики по този показател. Гърция (30,3 на сто) и Дания (28,9 на сто) са изразходвали 40 на сто или повече от разполагаемия си доход за разходите за жилище, значително надвишаващи тези в Нидерландия (15,3 на сто), Германия (14,8 на сто) и Швеция (13,5 на сто).

В другия край на скалата - Хърватия (2,1 на сто), Кипър (2,8 на сто) и Словения (3 на сто) са имали най-ниските нива.

В 16 страни от ЕС делът на завишени разходи за жилища е бил по-висок сред хората на възраст между 15 и 29 години, отколкото за цялото население. Най-голямата разлика между тези две групи е била 14,3 процентни пункта (пр. п.) в Дания, следвана от Нидерландия с 8,4 пр. п.

В България делът на завишени разходи за жилища сред хората на възраст между 15 и 29 години е 7,7 на сто, като за цялото население на страната ни е 8 на сто през 2024 г.



В някои от държавите, където младите хора са склонни да се изнасят по-рано от дома на родителите си, като например Дания, Нидерландия, Германия, Швеция и Финландия, прекомерното натоварване с разходите за жилище за хората на възраст между 15 и 29 години е по-високо.

Страните, където младите хора напускат дома на родителите си по-късно, като Кипър, Хърватия и Италия, са склонни да отчитат по-ниски нива на прекомерно натоварване с разходите за жилище. В Гърция обаче, въпреки че младите хора напускат дома си по-късно, прекомерното натоварване с разходите за жилище остава високо за тях, отчита Евростат.