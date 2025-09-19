Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано край източния бряг на Камчатка, Русия.

Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 162 км южно от Петропавловск-Камчатски, Русия.

Земетресението е било на дълбочина от 10 км.

Този трус е част от серия силни земетресения, които се случват в региона през последните месеци.

Припомняме, че на 29 юли бе регистрирано земетресение с магнитуд 8,8,

Местните власти и геофизични институти продължават да наблюдават ситуацията и да информират обществеността за потенциални рискове.