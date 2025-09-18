Националната инициатива „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 20 септември 2025 г.

Община Камено ще участва активно и приканва всички граждани, институции, училища и организации да се включат в кампанията заедно с нас.

Нека обединим усилия, за да направим нашите населени места по-чисти, по-красиви и по-приветливи!

Местата включени в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 20.09.2025 г. са :

Град Камено:

1.Ул. „Георги Димитров“ (след околовръстното);

2.Гробищен парк.

Сборен пункт: двора на „БКС“ гр. Камено (дейност „Чистота“).

Начален час: 9.00 часа.

Село Винарско:

1. Гробищен парк.

Сборен пункт: кметство с. Винарско.

Начален час: 9.00 часа

Село Вратица:

1. Дерето, преминаващо през селото.

Сборен пункт: кметство с. Вратица.

Начален час: 9.00 часа.

Село Желязово:

1. Път село Желязово до разклона за село Русокастро.

Сборен пункт: кметство с. Желязово.

Начален час: 9.00 часа.

Село Константиново:

1.Гробищен парк.

Сборен пункт: кметство с. Константиново.

Начален час: 9.00 часа.

Село Кръстина:

1. Дерето, преминаващо през селото;

2. Входът на „с. Кръстина от към гр. Камено“.

3. Главна улица – посока село Винарско;

4. Път – посока гробищен парк.

Сборен пункт: кметство с. Кръстина.

Начален час: 9.00 часа.

Село Ливада:

1. Гробищен парк.

Сборен пункт: кметство с. Ливада.

Начален час: 9.00 часа.

Село Полски извор:

1.Гробищен парк;

2.“Дългата чешма“.

Сборен пункт: кметство с. Полски извор.

Начален час: 9.00 часа.

Село Русокастро:

1.Гробищен парк;

2.Чешмата до моста.

Сборен пункт: кметство с. Русокастро.

Начален час: 9.00 часа.

Село Трояново:

1. Централна улица.

Сборен пункт: кметство с. Трояново.

Начален час: 9.00 часа.

Село Тръстиково:

1. Гробищен парк.

Сборен пункт: кметство с. Тръстиково.

Начален час: 9.00 часа.

Село Черни връх:

1.Околовръстно - нов път;

2.Път - посока с. Полски извор.

Сборен пункт: кметство с. Черни връх.

Начален час: 9.00 часа.

ДПЛУИ Русокастро

СУ „Христо Ботев“ , гр. Камено

Пенсионерски клуб, гр. Камено

Начален час 9:00 часа

За участниците ще бъдат осигурени чували и ръкавици.