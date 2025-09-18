Националната инициатива „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 20 септември 2025 г.
Община Камено ще участва активно и приканва всички граждани, институции, училища и организации да се включат в кампанията заедно с нас.
Нека обединим усилия, за да направим нашите населени места по-чисти, по-красиви и по-приветливи!
Местата включени в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 20.09.2025 г. са :
Град Камено:
1.Ул. „Георги Димитров“ (след околовръстното);
2.Гробищен парк.
Сборен пункт: двора на „БКС“ гр. Камено (дейност „Чистота“).
Начален час: 9.00 часа.
Село Винарско:
1. Гробищен парк.
Сборен пункт: кметство с. Винарско.
Начален час: 9.00 часа
Село Вратица:
1. Дерето, преминаващо през селото.
Сборен пункт: кметство с. Вратица.
Начален час: 9.00 часа.
Село Желязово:
1. Път село Желязово до разклона за село Русокастро.
Сборен пункт: кметство с. Желязово.
Начален час: 9.00 часа.
Село Константиново:
1.Гробищен парк.
Сборен пункт: кметство с. Константиново.
Начален час: 9.00 часа.
Село Кръстина:
1. Дерето, преминаващо през селото;
2. Входът на „с. Кръстина от към гр. Камено“.
3. Главна улица – посока село Винарско;
4. Път – посока гробищен парк.
Сборен пункт: кметство с. Кръстина.
Начален час: 9.00 часа.
Село Ливада:
1. Гробищен парк.
Сборен пункт: кметство с. Ливада.
Начален час: 9.00 часа.
Село Полски извор:
1.Гробищен парк;
2.“Дългата чешма“.
Сборен пункт: кметство с. Полски извор.
Начален час: 9.00 часа.
Село Русокастро:
1.Гробищен парк;
2.Чешмата до моста.
Сборен пункт: кметство с. Русокастро.
Начален час: 9.00 часа.
Село Трояново:
1. Централна улица.
Сборен пункт: кметство с. Трояново.
Начален час: 9.00 часа.
Село Тръстиково:
1. Гробищен парк.
Сборен пункт: кметство с. Тръстиково.
Начален час: 9.00 часа.
Село Черни връх:
1.Околовръстно - нов път;
2.Път - посока с. Полски извор.
Сборен пункт: кметство с. Черни връх.
Начален час: 9.00 часа.
ДПЛУИ Русокастро
СУ „Христо Ботев“ , гр. Камено
Пенсионерски клуб, гр. Камено
Начален час 9:00 часа
За участниците ще бъдат осигурени чували и ръкавици.
0 Коментара