Без съмнение звезда на тениса Новак Джокович е любимец на цяла Сърбия. Спортистът обаче е взел радикално решение и заедно със семейството си напуска Белград, който сменят с гръцката столица Атина.

Една от предполагаемите причини за решението на Джокович е може би обвинението на президента Александър Вучич, който го нарече предател, заради изявената подкрепата от тенисистът към протестите в страната.

Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а той ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Нещо повече, Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва. / БТА