Ново земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси Източен Афганистан във вторник, предаде The Times of India. Епицентърът на днешния трус е в близост до този на разрушителното земетресение, ударило страната в неделя.

По данни на Геологическият топографски институт на САЩ (United states geological survey - USGS) новият трус е бил с епицентър на 34 километра североизточно от град Джалалабад в провинция Нангархар.

Броят на жертвите на земетресението в неделя магнитуд 6,0, което опустоши част от региона, достигна над 1400. Близо 2500 са ранените.

Бедствието предизвикаха масови разрушения, като бяха срутени жилищни и други сгради и бяха организирани мащабни спасителни операции в опит на властите да достигнат до засегнатите местни жители.