Община Бургас предприема нова стъпка за подобряване на социалните услуги в града чрез разширяване на материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства (ЦСРИЛПР). Предложението за разширяване на базата на социалния Център бе единодушно подкрепено от общинските съветници на града.

Докладната записка касае три самостоятелно обособени помещения с прилежащ санитарен възел, разположени на първия етаж в общинската сграда на ул. „Иван Богоров“ № 19 и към момента са свободни.

Разширението е необходимо, за да се осигурят отделни зали за консултации, терапевтични дейности и обучения в съответствие със Закона за социалните услуги и стандартите за качество на социалните услуги. Това ще позволи по-пълноценна работа с потребителите и ще повиши качеството на предоставяната подкрепа.

Центърът, който функционира от 2017 г. и е с увеличен капацитет от 55 потребители, предлага ключови услуги като информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения и подкрепа за придобиване на трудови умения.

Разширяването на базата е важна стъпка за осигуряване на по-добра специализирана среда и за покриване на изискванията към социалните услуги в Бургас.

С предоставянето на новите помещения Центърът ще може още по-ефективно да отговаря на нуждите на хората с психични разстройства и да допринася за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.