"Промените в Закона за предучилищното и училищно образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември месец, а с тях и забраната на смарт устройства в клас", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той припомни, че и в момента има забрана за използване на телефона в час, но текстът е от годините, когато телефоните не бяха смартфони. "Днес говорим въобще за смарт устройства", уточни министърът и добави, че се надява, че по този назин децата ще станат по-концентрирани и по-пълноценни.

Вълчев припомни, че българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства, според изследване на PISA.

Екраните имат негативно въздействие особено в ранна детска възраст, каза той и апелира родителите също да предприемат мерки, затова от МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват устройствата с образователни цели.

Образователният министър оправи и апел към родителите: "Не е важно децата да се ограничат в училище, но и в семейна среда. Особено в ранна детска възраст екраните имат негативно въздействие върху почти всички умения на децата. Увреждат физиологията на мозъка, развитието на почти всички важни умения, развиват само уменията на дигитални ползватели. Устройствата може и трябва да се ползват за образователни цели, изготвили сме препоръки за това. Но ограничението на мобилните устройства за лични цели в училищата е оправдано".

Вълчев коментира и двусменният режим в училищата: "Проблем е, когато две училища делят една зала. Основният проблем с материалната база в системата е двусменният режим. Отново съм подготвил писмо до училищата да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато учениците започват половин или един час по-късно, се подобрява мотивацията им за учене. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим."

Министърът уточни, че най-големият проблем е в София – над 80 училища са на двусменен режим.