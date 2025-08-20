16-годишен младеж от София е прие в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг. Около 15.30 ч. днес трима непълнолетни туристи, отседнали в Слънчев бряг, използвали воден атракцион "плаващ дюшек", представляващ лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че 16-годишният може да е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на "Спешна помощ", с който софиянецът е откаран до УМБАЛ - Бургас. Работата по случая продължава от служители на РУ Несебър, където е образувано досъдебно производство.

При прегледа е установено, че младежът е в добро състояние и е изписан, като се връща обратно към Слънчев бряг.