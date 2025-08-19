Дори холивудските актьори имат каскадьори за сцени със скачане от височина, и то каква - 50 метра. Не е нормално атракцион на плаж да вдига хора толкова високо, главозамайващо високо и опасно. Това коментират хора край морето, след трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър. То е било с майка си на близо 50 метра височина. Засега основната версия е, че се е скъсал колан, който прикрепя детето за парашута.

Разследването се води от следователи към Окръжната прокуратура в Бургас. Трима души, отговарящи за атракциона, бяха задържани за 24 часа от полицията. Всички са от Бургас и са работели в морската база на “Венис Марина” ЕООД. Това са капитанът, вторият човек от лодката и управителят на базата.

Миналата година отново имаше инцидент с парасейлинг - на къмпинг “Каваците”, но се размина без жертви. Много често планеристи “кацат” върху дървета в Морската гадина на Бургас. Но преди близо 30 години, пак в Слънчев бряг, имаше подобна трагедия - млада германска туристка падна от парашут и загина.

Атракцията парасейлинг има разписани правила и за да се разреши са нужни доста документи. Основно те се получават от “Морска администрация”, в чиято компетенция е лодката. Според изявление на администрацията, плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходимите разрешителни и застраховки.

Услугата “воден парашут” се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател. Екипажът на плавателния съд трябва да е минимум от двама души, като единият е инструктор по парасейлинг.

При атракцията е забранено използването на парашути с три или повече места. Теглещото въже трябва да е до 80 метра, без възли или усуквания.

Всички участници носят спасителни жилетки по време на полета.

На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя.

Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен.

Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.

И последно: Полетът обикновено трае 8-15 минути, а цялото преживяване около 30-40 минути. Преди това трябва да има задължителен инструктаж.

Такова падане е несъвместимо с живота

Неврохирурзи: Водата се усеща като бетон

Падането от 50 метра, равняващо се на около 16-17 етажа, във вода е изключително опасно, дори ако водата е дълбока. Травмите от подобно падане са несъвместими с живота, категорични са специалистите. Височината и позицията на тялото при падане играят ключова роля. При свободно падане от 50 м човек достига приблизително скорост 31-32 м/сек (около 110-115 км/ч) при удара във водата. Това е огромна скорост, почти като удар в твърда повърхност, защото водата при висока скорост се усеща като бетон. Падане с главата надолу увеличава риска от травми на главата, шията и гръбначния стълб. Когато човек се удари първо с краката, шансът за оцеляване е малко по-голям, защото водата може частично да разсее енергията, докато при удар с глава тя директно се предава на черепа и гръбнака. Травматолози обясняват като възможни последствия травми на главата и мозъка, счупване на черепа, както и счупвания на шията или гръбначния стълб, които често са фатални. В подобни случаи има и вътрешни наранявания на белите дробове, както и на органите в корема, които могат да пострадат от внезапното спиране на тялото във водата. Вероятността за смърт е изключително висока - по оценка над 90% при такъв сценарий. Скок от 50 метра с глава надолу почти винаги е фатален. Дори професионалните каскадьори, които скачат от такива височини, внимават за позата и водата е специално подготвена, а рискът остава огромен, коментират специалисти.

Д-р Асен Кърджиев, шеф на Спешна помощ - Бургас: Линейката е нова, била е с пълно оборудване

“Това, че е отишла линейка без оборудване на мястото на инцидента с 8 годишното дете, е чиста лъжа. Всичко това са измислици на хора. Ние получаваме линейките с пълен комплект оборудване. С реанимационнно оборудване и абсолютно всичко необходимо. Линейката е отишла на мястото за седем минути и е нова.

Допълнително е изпратена и линейка от Бургас, но когато са пристигнали детето е било починало.”

В базата в Несебър

160 лв. парасейлинг за двама

Джетове, парасейлинг и екстремно преживяване върху надуваем банан или диван, теглен от моторна лодка са сред атракционите в Слънчев бряг. За 15 мин. возене на банан цената е 30 лв.

За 15 мин. на джет цената е 110 лв., за 20 мин. - 120 лв., за 30 мин. - 180 лв.

Най-дългата стандартна сесия е от 30 минути. Цените са почти еднакви и в други курорти като Несебър и Поморие.

Цената на парасейлинг най- често е максимум 150 лв. за един човек и 180 лв. за двама.

Специално в базата, от която са излетели детето от Разлог и майка му, цените за парасейлинг са 120 лева за един човек и 160 лева за двама души. 30 лева струва атракцията “лудият диван”, 30 лева на човек е возене с банан. 90 лв., 110 лв., 130 лв. и 160 лв. е джетът съответно за 10, 15, 20 и 30 минути.

Има промо пакет за 270 лева, който включва парасейлинг за двама, джет за 15 минути и “лудият диван” за двама души.

Източник : Труд