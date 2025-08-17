Икили 3-4хл. дка земи почерняха след огнената стихия, която бушува вчера непосредствено край Българово. Само няколко метра преди да влезе в градчето пламъцте са били спряни.

„Изгорелите земи са земеделски, пасища, борова гора, има игорели 20 вили, уточнява се кои от тях са обитаеми, кои не. По-голямата част са необитаеми. Пожарникарите все още са на терен, още се работи, има локалирзирани огнища“, каза кметът на Българово Константин Щерионов.

Местни жители са посталиви бутилки и кофи с вода близо до къщите, така че да има възможност за моментна реакция от всеки, който забележи тлеещо огнище.























