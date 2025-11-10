етище Бургас ще бъде временно затворено за шест месеца през зимния сезон 2025/2026 г., за да бъде извършена пълна рехабилитация на пистата. Това съобщиха от летището на официалната му страница във Facebook.

Инвестицията в размер на над 50 милиона евро цели да гарантира безопасността и готовността на летището за целогодишен трафик, стартиращ през 2026 г.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на летището, обяви плановете за пълна рехабилитация на пистата на Летище Бургас. Проектът ще наложи временно затваряне на аеропорта за период от шест месеца – между ноември 2025 г. и април 2026 г.

Пистата на летището е построена през 1962 г. и модернизирана през 1980 г. От началото на концесията „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД поддържа непрекъснато инфраструктурата, за да осигури безопасната ѝ експлоатация. Поради възрастта и техническото ѝ състояние е необходима цялостна рехабилитация, като безопасността остава безусловен основен приоритет на компанията.

Рехабилитацията ще осигури база за поемане на очакваните обеми на трафика през следващите две десетилетия. За да се избегне негативно въздействие върху туристическия сезон, ремонтните дейности ще се извършват единствено през зимните месеци. Намерението на концесионера е периодът на затваряне да бъде възможно най-кратък.

Като част от подготовката за летния сезон през 2025 г., са планирани и три седмици работа по поддръжката на пистата през март 2025 г. – месец с по-нисък трафик. Основна цел на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е минимизирането на въздействието върху трафика и туризма по време на всички ремонтни дейности.

Общият размер на инвестицията е приблизително 50 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани за рехабилитация на настилката, околните площи, дренажната система и изграждането на ново осветление.

Проектът е част от Генералния план 2022–2026 и е изцяло съгласуван с Министерството на транспорта и съобщенията на Република България, както и с Община Бургас.