Локализиран и напълно загасен е големият пожар във вилна зона Лозницата край град Българово в Община Бургас.

17 са изгорелите постройки, част от тях - необитаеми, каза кметът на Българово Константин Щерионов.

3 екипа на регионалната служба за пожарна безопасност ще останат дежурни на място.

3,4 хиляди дка борова гора е унищожила огнената стихия.

6 часа продължи борбата с огъня. В гасенето се включиха 14 противотожарни автомобила, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори на земеделски стопани и десетки доброволци.