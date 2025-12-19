Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. ГЕРБ е побеждавал с машини и с хартии, така че за нас е все едно. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение в социалните мрежи.

„Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи?“, запита Борисов.

„Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва? За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия“, категоричен бе той.

„И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ“, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила“, заключи Борисов.