В новопостроеното болнично крило на високотехнологичната болница ,Сърце и Мозък' Бургас предстои откриването на отделение по гинекология, което ще бъде част от най-новата клиника за майчино и детско здраве ,Мама и Аз' – ключов проект за региона.
Пациентките ще бъдат консултирани от опитен екип от акушер-гинеколози в модерни специализирани кабинети, оборудвани с диагностична апаратура от последно поколение. Така в Бургас ще
бъдат осигурени прецизна диагностика и щадящи лечебни подходи, в съответствие с най-добрите европейски и световни медицински практики.
Специализираните прегледи и консултации ще се извършват от д-р Радослав Горанов, д-р Атанас Александров, д-р Радослав Минков и д-р Тюркан Мустафа. Дейността на отделението обхваща пълния спектър на гинекологията, включително диагностика и лечение на:
* доброкачествени гинекологични заболявания;
* онкогинекологични състояния;
* ендометриоза;
* репродуктивни проблеми и инфертилитет;
* съвременна пролапсна хирургия.
При необходимост пациентките ще бъдат насочвани за допълнителни високоспециализирани изследвания и оперативно лечение, с прилагане на минимално инвазивни и щадящи методи,
съобразени с индивидуалните им потребности.
В ,Сърце и Мозък' залагат на индивидуален подход, внимание и спокойствие, осигурени в комфортна и сигурна болнична среда. Прегледите се извършват след предварително записване на телефон +359 56 703 003 или онлайн
.
