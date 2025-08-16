Кметът на Бургас Димиър Николов издаде заповед за частично бедствено положение заради бушуващия пожар непосредствено до Българово. В гасенето вече се включи военен хеликоптер от Крумово.

Пожарът е на широк фронт и в непосредствена близост до населеното място. Целият наличен ресурс от Бургас и съседната община Камено е мобилиран, както и огнеборците и противопожарни автомобили от почти цялата област.

Много доброволци от Българово и Камено се включиха в гасенето. Служителите на полицията са на терен и евакуират хора от постройки в непосредствена близост до огъня и участват също в гасенето, съобщи кметът Димитър Николов, който е на мястото на бедствието.

Ситуацията е динамична.

Припомняме, че пожарът е тръгнал от дворовете на две съседни къщи във вилната зона, където е бил запален огън.