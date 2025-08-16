Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас старши комисар Николай Николаев е разпоредил към гасенето на пожара край Българово да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър и Поморие. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово.

Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона.

Служители на ОДМВР-Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани. В момента най- интензивен е пожарът в “Лозниците”.