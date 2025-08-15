През юли 2025 г. цените в „малката потребителска кошница“ от 21 стоки, наблюдавани в 81 общини и 600 търговски обекта от КНСБ, остават почти без промяна.



11 стоки поскъпват, 10 поевтиняват. Измененията, обаче, са в рамките на статистическата грешка: 0,1–0,2%, отбеляза главният икономист на КНСБ - Любослав Костов.



В кошницата са включени и четири нови продукта – закуска, минерална вода, кафе и лимони – поради чувствителност към ценови шокове.

Първият извод на КНСБ е леко озадачаващ. Цените в големите търговски обекти са с една идея по-високи от тези в малките.

“Това поставя допълнителни въпроси, включително за работата на регулаторите”, отбеляза икономистът.

Средната стойност на баница със сирене е 2 лв. и 60 ст. На кафето - 1,06 лв. Минералната вода - 1,12 лв. Бензин А-95: 2,43 лв.



По думите на Костов, поевтиняват олиото, доматите и краставиците.

"Трябва, обаче, да отчитаме и сезонността на тези продукти. Най-вероятно в есенно-зимния период те ще поскъпнат малко", отбеляза той.



“Прави впечатление разликата в цените на едро и дребно за една и съща стока в малката потребителска кошница между 30 и 100% надценка: от на едро до дребно. Това означава, че цялата верига на ценообразуване на една стока трябва да се изсветли и да се види защо яйцата на едро М размер, 10 броя струват 3 лева и 50 ст., а на дребно - 5 лева и 70 ст. Говорим за 63% надценка”, отбеляза още Костов.

"Същото важи и за олиото: защо е с 22% по-скъпо на дребно, отколкото на едро, като говорим за литър олио. При краставиците също се наблюдава интересен феномен. 1,63 лв. цена на едро з акилограм, на дребно - цена от 3,30 лв. Това е над 102% отгоре. Ябълките на дребно са с 58% по-скъпи на дребно, отколкото на едро. Лимоните - 50%, бобът - 57%, оризът - 52%, брашното - 34%, киселто мляко - 30%, сиренето - 71%", посочи икономистът.

Според него, част от този ръст е "обоснован", тъй като има "междинни разходи", които се начисляват като част от крайната цена. По думите му инфлацията в България се дължи включително на липса на изсветляване на цялата верига на доставка в ценообразуването.

Брашното в България е най-скъпо в Пловдив - с 10% над средната цена за страната. В Монтана - същият процент е 7.