На 20.08.2025 г. /сряда/ се навършват 1108 години от прочутата битка край поречието на река Ахелой. Триумфът на Цар Симеон I над византийския главнокомандващ Лъв Фока през 917 година и до днес е определян като едно от най-грандиозните сражения в европейското Средновековие. Българският владетел взема лично участие в боевете, начело на тежката конница. Изтласкана към морето, византийската войска е обкръжена и унищожена почти изцяло. Любопитен факт е, че именно преди Ахелойската битка за първи път в българската история се отслужва водосвет на бойните знамена по желание на Цар Симеон I.

Честването на паметната годишнина в Ахелой ще започне в 19.00 часа на 20.08.2025 г., като от сградата на местното читалище „Светлина 1934” ще тръгне празнично шествие, което ще продължи до паметника в градския парк. Там ще бъде прочетена заупокойна молитва за падналите в битката воини, ще бъде изнесено слово и ще бъдат поднесени венци и цветя пред монумента на Цар Симеон Велики.

В 20.00 часа програмата ще продължи на откритата сцена в парка с празничен концерт и заря.

Община Поморие, кметство Ахелой и НЧ „Светлина 1934” Ахелой ви канят на честването.