Поради метеорологични условия, включващи силен вятър и високо вълнение, рожденият ден на остров Света Анастасия на 15 и 16 август се отменя.

Няма да бъдат осъществявани курсове с корабите „Бургус“ и „Анастасия“ и обявената празнична програма няма да се състои.

Съжаляваме, че няма да споделим емоции и да ви посрещнем по традиция.

Следете страницата на острова за новини и предстоящи събития!

https://www.facebook.com/St.AnastasiaIsland

За информация за пътуване и бъдещи резервации: 0882 004124