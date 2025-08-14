Тежка катастрофа край Пазарджик, има загинал и ранени, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал тази сутрин на пътя между селата Звъничево и Ковачево.

По предварителни данни челно са се сблъскали два автомобила. Вследствие на удара един човек е загинал на място, а двама са ранени.

Към мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

От полицията съобщиха, че докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходен маршрут е въведен през село Ковачево.