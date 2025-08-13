Министерски съвет аплодира петима младежи от Сунгурларе, които помагаха при гасенето на огъняПремиерът Росен Желязков и целия състав на Министерски съвет аплодира днес младежите Даниел, Александър, Виктор, Атанас и Станислав, които в огнената стихия край Сунгурларе се включиха активно в гасенето.



Министър председателят ги покани тази сутрин, за да ги поздрави публично и да ги представи пред цяла България.„В тези трудни дни тези момчета се притекоха на помощ на пожарникарите, доброволците и хората в Сунгурларе по свой начин, който вдъхна огромен кураж на всички, борещи се с огъня. Не за целите на политическия пиар ги поканих днес тук, а просто, за да ги аплодираме. Защото техният пример - този тих героизъм без претенции, трябва да се превърне в заразен за всички останали. Изказвам благодарности не само към тях, но и към техните родители, които са възпитали такива прекрасни млади хора”, каза премиерът Росен Желязков, след което всички в залата на Министерски съвет аплодираха децата.