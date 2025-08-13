Мака топло благодари на отзивчиви полицаи в Царево, погрижили се за децата й, докато са на морски лагер. Признателността си към служителите на реда изразява Ралица Иванова от София в писмо, изпратено до Ръководството на ОДМВР Бургас. В него се казва:

"Доброто трябва да се вижда и споделя. Бързата, адекватна и човешка реакция на служителите - мл. експерт Емил Янев - дежурен в Оперативната дежурна част на Районно управление - Царево на 09.08.т.г., мл. автоконтрольор Евелин Великов и мл. автоконтрольор Десислава Русева / командировани в РУ - Царево от ОДМВР - Стара Загора/ ми даде спокойствие в напрегнат момент и ме увери, че системата работи. Като майка ще помня този ден дълго. Пътувах от София за Царево, за да взема дъщеря си от ученически лагер. Часът за вземане на децата бе изместен по-рано и нямаше как да пристигна навреме. Дъщеря ми обаче не можеше да остане сама. В такъв момент човек се обръща към най-сигурното и за мен това беше полицията. Свързах се с дежурната част на РУ - Царево и разговарях с мл. експерт Емил Янев. Служителите реагираха незабавно, отидоха на място в хотела и взеха детето, прибирайки го в Районното управление до моето идване. В онзи момент знаех, че няма по-сигурно място за най-ценното ми. Благодаря от сърце за професионализма, вниманието и грижата, проявени от тримата полицаи! Бъдете здрави", завършва писмото си Ралица Иванова.



