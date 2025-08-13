На 13 август отбелязваме Световния ден на донорството на органи.

На този ден се прекланяме пред смелостта и човечността, пред решението, което семействата на донорите вземат в най-болезнения миг, когато губят най-скъпото си и въпреки тази болка, избират да дарят живот.

"Трудно е да се опише с думи величието на този акт. Донорството е светлина в тъмното! А тези, които вземат решението да дарят органите на свой близък, променят съдбите на непознати. Спасяват животи“, посочват от Военномедицинска академия (ВМА) и допълват, че вярват в силата на медицината, но и в силата на човешката доброта.

Вече близо 20 години в болницата се извършват чернодробни трансплантации. Над 100 пациенти са получили шанс за нов живот.

„Днес до проф. Никола Владов, пионер в трансплантационната хирургия у нас, вече стоят още двама подготвени професори – Ивелин Такоров и Васил Михайлов, които самостоятелно могат да извършват сложната интервенция. И все пак... само 3 са чернодробните трансплантации във ВМА от началото на тази година. Именно затова трябва да говорим, да разказваме и да развенчаваме митове и страхове. Да избираме състраданието и човечността“, допълват от Военна болница в София.

На днешния ден казваме едно голямо БЛАГОДАРЯ: на семействата на донорите; на всички, които са направили този труден, но благороден избор и на хората, които не просто даряват орган, а бъдеще.