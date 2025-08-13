Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. „Братя Миладинови“, като се налага затваряне на част от ул. „Струма“ в участъка от ул. „Одрин“ до ул. „Дрин“ от 13:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г.

Въвежда се временна организация на движението, като движението на МПС в посока от ул. „Одрин“ към ж.к. „Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.

Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. „Зорница“ Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г. се затваря кръстовището бул. „Стефан Стамболов“ с ул. "Св. Пантелеймон Лечител", като движението на МПС в посока ж.к. „Зорница“ и УМБАЛ – Бургас ще е затворено.

Алтернативен обходен маршрут бул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Никола Петков“ – улицата при заведение за бързо хранене „Макдрайв“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.