Туристите трябва да внимават при влизането в морето ни и да следят и спазват флаговете на спасителните постове.

"До преди няколко дни морето беше хубаво, но се появи северен и североизточен вятър и т.нар. мелтем - ветрова вълна плюс мъртво вълнение и морето започна да дърпа", заяви Петър Русев, старши спасител на централния плаж в Бургас.

Традиционно през месец август се появяват опасните явления в морето - мъртво вълнение и сологан. Тази година обаче те са подранили и от няколко дни на плажа в Бургас е поставен червен флаг на спасителните постове. Мъртвото вълнение се появява всяка година около началото на август и бурното море може да продължи и до 12 дни.

"Червеният флаг означава, че влизането в морето е забранено", заяви пред Радио Бургас спасителят Русев и отправи апел към плажуващите да се съобразяват с флаговата сигнализация и със съветите на спасителите.

Петър Русев коментира друг "феномен", който се забелязва напоследък, а именно все повече малки деца се губят по плажовете.

Последният случай е от 10 август, когато малко дете се е отдалечило от родителите си и било намерено от спасителите на повече от километър разстояние на плажната ивица. Затова Русев призовава родителите да бъдат внимателни и да не оставят децата си без надзор, за да не натоварват допълнително работата на спасителите.